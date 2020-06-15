- учусь на переводчика китайского и английского языков. - люблю зелёный чай и азиатскую кухню. Готовлю для души, мечтаю научиться шить. Задрот по играм, книгам и сериалам. - социально неловкий overthinker в поиске таких же. Ну или может быть экстраверт захочет под крыло взять 😂

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль

✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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