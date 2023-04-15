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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя AntonV
О себе
Работаю руководителем . Люблю все что связано с природой охота, рыбалка, в лес по грибы ягоды, спорт что по тяжелее, философия, психология, ручная работа все про меня...
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📺 Политика💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие
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