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Новосибирск
Профиль пользователя Anton_54

фото пользователя Anton_54

О себе

Люблю прокатиться по ночному городу,а так же очень вкусно поесть. Катаюсь на сноуборде, немного литературы, немного музыки и очень много работы. Люблю спонтанные встречи и разговоры

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика🏫 Учеба✝️ Религия☣️ Токсичность🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Напиши, а там посмотрим :)

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Откликнулся 1 участник
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