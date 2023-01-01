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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Anton_54
О себе
Люблю прокатиться по ночному городу,а так же очень вкусно поесть. Катаюсь на сноуборде, немного литературы, немного музыки и очень много работы. Люблю спонтанные встречи и разговоры
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб
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