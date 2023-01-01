Новосибирск
Профиль пользователя AnnaAlyaseva
О себе
Уже 15 лет я работаю с людьми!
4 года изучаю мышление и эмоции.
Я, Анна Алясева - Психолог по эмоциональному интеллекту,
Трансформационный коуч,
Спикер,
Член совета ALFA CLUB
💫Помогаю увидеть 3D карту своей жизни, бизнеса.
💫Изучая потребности я подбираю индивидуальный подход к каждому клиенту.
💫Помогаю начать жить с 0 и прийти к изобилии в деньгах
💫Помогаю уйти от тревоги и прийти к
Спокойствию
⚡️Моя цель - помочь людям экологично настроить компас жизни.
позволить себе зарабатывать большие деньги и сказать «ДА» изобилию.
Построить здоровые, гармоничные отношения.
Нельзяграмм: https://instagram.com/anna_alyasevav?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ%3D%3D&utm_source=qr
Сайт: alyasevaanna.ru
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