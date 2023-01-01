О себе

Уже 15 лет я работаю с людьми!

4 года изучаю мышление и эмоции.



Я, Анна Алясева - Психолог по эмоциональному интеллекту,

Трансформационный коуч,

Спикер,

Член совета ALFA CLUB



💫Помогаю увидеть 3D карту своей жизни, бизнеса.

💫Изучая потребности я подбираю индивидуальный подход к каждому клиенту.

💫Помогаю начать жить с 0 и прийти к изобилии в деньгах

💫Помогаю уйти от тревоги и прийти к

Спокойствию



⚡️Моя цель - помочь людям экологично настроить компас жизни.

позволить себе зарабатывать большие деньги и сказать «ДА» изобилию.

Построить здоровые, гармоничные отношения.

Нельзяграмм: https://instagram.com/anna_alyasevav?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ%3D%3D&utm_source=qr

Сайт: alyasevaanna.ru