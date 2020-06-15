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Новосибирск
Профиль пользователя Andrei_m

фото пользователя Andrei_m

О себе

Ищу веселую активную компанию, сходить на концерт, мероприятие какое-нибудь, интересно провести время. Хочется расширить круг знакомств, со временем он все меньше и стало нехватать движухи)

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Осудить все на свете

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polli

Новосибирск → пообщаться

Поговорить о чём угодно🙃

Откликнулся 31 участник

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