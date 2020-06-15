Новосибирск

Профиль пользователя Andrei_m

О себе Ищу веселую активную компанию, сходить на концерт, мероприятие какое-нибудь, интересно провести время. Хочется расширить круг знакомств, со временем он все меньше и стало нехватать движухи)

Был в сети пару дней назад

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