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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Andrei_m
О себе
Ищу веселую активную компанию, сходить на концерт, мероприятие какое-нибудь, интересно провести время. Хочется расширить круг знакомств, со временем он все меньше и стало нехватать движухи)
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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