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Новосибирск
Профиль пользователя Anastasia545

фото пользователя Anastasia545

О себе

Я недавно переехала в Новосибирск хотела бы завести друзей тк. знакомых нет

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочеться погулять

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Недавно переехала. Ничего тут не знаю хочеться прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ula18

Новосибирск → прогуляться, перекусить

С удовольствием прогуляюсь по городу и составлю компанию)

Откликнулся 1 участник

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