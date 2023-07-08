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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Anastasia545
О себе
Я недавно переехала в Новосибирск хотела бы завести друзей тк. знакомых нет
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться
Не нравится:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
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