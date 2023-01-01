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Новосибирск
Профиль пользователя anastasi_aa

фото пользователя anastasi_aa

О себе

Привет! Мне 23 года
Буду рада найти подругу, чтобы делить вместе радости и горести
Со мной можно и посмеяться, и поплакать, и посплетничать (не нам судить, но мы обсудим😏)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Где-то здесь моя подруга

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Tanyaa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Гулять , интересно проводить время

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Lisova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, весело провести время)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя oks16pm

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) сейчас хорошая погода, самое время погулять.

Откликнулись 2 участника

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