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Новосибирск
Привет! Мне 23 года
Новосибирск
Профиль пользователя anastasi_aa
О себе
Привет! Мне 23 года
Буду рада найти подругу, чтобы делить вместе радости и горести
Со мной можно и посмеяться, и поплакать, и посплетничать (не нам судить, но мы обсудим😏)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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