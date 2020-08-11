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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Amaverini
О себе
Настя, я тут новичок. Люблю мемы, стихи, песни.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📺 Политика💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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