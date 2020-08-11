Настя, я тут новичок. Люблю мемы, стихи, песни.

Была в сети сегодня

Сходить в театр/кино компанией и весело обсудить спектакль в парке.

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