Новосибирск

Профиль пользователя Alinaartisan

О себе Занимаюсь разного рода рукоделием, могу научить, катаюсь на коньках, слушаю попсу, рок, рэп, с красивым вокалом и мотивом, под настроение. Нравится пересматривать популярные сериалы и фильмы, мелодрамы и фэнтези

Была в сети на прошлой неделе

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