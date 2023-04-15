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Новосибирск
Профиль пользователя Alinaartisan

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О себе

Занимаюсь разного рода рукоделием, могу научить, катаюсь на коньках, слушаю попсу, рок, рэп, с красивым вокалом и мотивом, под настроение. Нравится пересматривать популярные сериалы и фильмы, мелодрамы и фэнтези

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собрать компанию молодых людей для совместных посиделок и интересного общения

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Откликнулись 4 участника
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