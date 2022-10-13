Новосибирск
Профиль пользователя Alina16.02

фото пользователя Alina16.02
фото #2 пользователя Alina16.02

О себе

Я — обычная девушка. Сначала ни о чем не думаю, а затем начинаю думать, отчего я тогда не думала, когда как раз нужно было думать. Деньги я нелюблю. Избавляюсь от них с космической скоростью.
Да, я не подарок, но кто сказал что другие лучше?

Профиль обновлён 22 декабря 2022 г.

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить в тепле 😅💃🍺

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Barbosy
Новосибирск → Другое

Выпить в каком нибудь баре

маленькое фото пользователя natasha2002
Новосибирск → Другое

Выпить развлечься 🍷💃

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