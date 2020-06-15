Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

Москва → Другое Буду рад общению о разном, могу выслушать

Санкт-Петербург → Другое просто хочу с кем то поговорить)

Новосибирск → Другое Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

Москва → Другое Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.