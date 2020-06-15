Новосибирск
Профиль пользователя AlexSV

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Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Найти друзей, пообщаться на различные темы.

Участие в других событиях

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Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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Расширить круг друзей 🤗

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

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Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

маленькое фото пользователя borodin21171
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Ищу интересных людей для общения

маленькое фото пользователя Arisha_3105
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Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

маленькое фото пользователя HoneyCat
Санкт-Петербург → Другое

просто хочу с кем то поговорить)

маленькое фото пользователя Alexey12
Москва → Другое

Буду рад общению о разном, могу выслушать

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