Новосибирск
Профиль пользователя AlexSV
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Новосибирск → Другое
Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃
Москва → Другое
Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))
Москва → Другое
Ищу интересных людей для общения
Новосибирск → Другое
Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться
Санкт-Петербург → Другое
просто хочу с кем то поговорить)
Москва → Другое
Буду рад общению о разном, могу выслушать
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