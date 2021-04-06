Новосибирск
Профиль пользователя Alexis91

фото пользователя Alexis91
фото #2 пользователя Alexis91
фото #3 пользователя Alexis91
фото #4 пользователя Alexis91

О себе

Люблю активные виды спорта, нравится узнавать что-то новое, работаю инженером

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 💰 Бизнес

Не нравится:

🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.