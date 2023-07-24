Люблю прогулки по Заельцовскому парку, можно и по городу побродить; походы в кино-без разницы какой фильм-всеядна 🤣; часто хожу на концерты в оперный(«Собор парижской богоматери» в последний раз был и филармонию)

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

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✝️ Религия 🎲 Настольные игры

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