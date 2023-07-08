Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Новосибирск → активный отдых Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Новосибирск → Другое Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.