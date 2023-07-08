Новосибирск
Профиль пользователя AlexCorvis

фото пользователя AlexCorvis

О себе

Люблю рок, кофе, прогулки пешком, академии, вкусный чай... Много чего

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Новосибирск → активный отдых

Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя Docta
Новосибирск → Другое

Пью кофе, гоу со мной

маленькое фото пользователя valerika
Новосибирск → Другое

Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

маленькое фото пользователя Bandit
Новосибирск → Другое

Потусить в баре

маленькое фото пользователя RedS
Новосибирск → Другое

Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

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