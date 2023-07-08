Новосибирск
Профиль пользователя AlexCorvis
О себе
Люблю рок, кофе, прогулки пешком, академии, вкусный чай... Много чего
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Новосибирск → Другое
Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤
Новосибирск → Другое
Пью кофе, гоу со мной
Новосибирск → Другое
Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)
Новосибирск → Другое
Потусить в баре
Новосибирск → Другое
Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень
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