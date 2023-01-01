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Новосибирск
У меня 2 прекрасные кошки✌🏻
Новосибирск
Профиль пользователя Alexandra00
О себе
У меня 2 прекрасные кошки✌🏻
Хотелось бы найти подругу/подруг для общения и прогулок
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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