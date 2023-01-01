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Новосибирск
Профиль пользователя Alexandra00

фото пользователя Alexandra00

О себе

У меня 2 прекрасные кошки✌🏻
Хотелось бы найти подругу/подруг для общения и прогулок

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу погулять, сейчас как раз появится красивая осенняя листва)

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Nastya5

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Ksyuyha

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Alena2908

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в небар или куда то ещё провести время

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Liza2002

Новосибирск → собрать компанию

Хочу собрать компанию девушек для создания женского клуба

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Tanyaa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Гулять , интересно проводить время

Откликнулось 9 участников

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