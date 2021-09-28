Новосибирск
Профиль пользователя Alexandr95
О себе
Люблю прогулки в парке, ходить в кинотеатры, посидеть в кальяной
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Те, кто со мной на одной волне ~
Новосибирск → Другое
Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно
Новосибирск → Другое
Что для тебя красота?
Санкт-Петербург → Другое
Давайте делиться музыкой и интересными ютуб каналами)
Новосибирск → Другое
Сходить в кино или в бар
Москва → Другое
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