Новосибирск
Профиль пользователя Alena2908
О себе
Хотелось бы найти друзей надëжных
Гулять, общаться, кино и т д
Вообщем проводить время
По выходным бывает бываю в клубе в небаре
Профиль обновлён 18 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Новосибирск → Другое
Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤
Новосибирск → Другое
Может быть в клуб ? Или погуляем
Новосибирск → Другое
Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))
Новосибирск → Другое
Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
Новосибирск → Другое
Го играть в мафию или в настолки?
Новосибирск → Другое
Ищу подруг
Новосибирск → Другое
Найти подруг, прогуляться
Новосибирск → Другое
Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)
Новосибирск → Другое
Отдохнуть в клубе или баре)
Новосибирск → Другое
Гулять , интересно проводить время
Новосибирск → Другое
Ищу подруг ;)
Новосибирск → Другое
Выпить кофе или прогуляться по городу
Новосибирск → Другое
Прогуляться и вкусно поесть 😋
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