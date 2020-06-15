Новосибирск
Профиль пользователя Alena2908

фото пользователя Alena2908

О себе

Хотелось бы найти друзей надëжных
Гулять, общаться, кино и т д
Вообщем проводить время
По выходным бывает бываю в клубе в небаре

Профиль обновлён 18 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в небар или куда то ещё провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя Anna478
Новосибирск → Другое

Может быть в клуб ? Или погуляем

маленькое фото пользователя Milenka
Новосибирск → Другое

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

маленькое фото пользователя Mary_di
Новосибирск → Другое

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

маленькое фото пользователя tlkosha
Новосибирск → Другое

Го играть в мафию или в настолки?

маленькое фото пользователя Svetlana9
Новосибирск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Svetlana09
Новосибирск → Другое

Найти подруг, прогуляться

маленькое фото пользователя Rusik1998
Новосибирск → Другое

Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

маленькое фото пользователя Kristina57
Новосибирск → Другое

Отдохнуть в клубе или баре)

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Гулять , интересно проводить время

маленькое фото пользователя Ksyuyha
Новосибирск → Другое

Ищу подруг ;)

маленькое фото пользователя Ivanova
Новосибирск → Другое

Выпить кофе или прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Igoreshka
Новосибирск → Другое

Прогуляться и вкусно поесть 😋

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.