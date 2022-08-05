Очень люблю слушать музыку, в основном это рок, иностранные песни. Часто выхожу погулять по разным паркам и интересным местам в городе.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян

Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

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