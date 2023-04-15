Новосибирск
Профиль пользователя Alehandro
О себе
Играю в настолки (колонизаторы - топ)
Капитан квиз команды «Твоя мамка»
Играю в компьютерные игры типа цивилизации
Катаюсь на картах (малолитражные машинки)
Люблю читать Пелевина и Бегбедера
Ремонтирую бытовую технику/компьютеры как хобби и профессионально
Если лыжи, то беговые, Лазертаг - приемлемо, сквош - интересно.
Почти за любой движ если не лень)
Профиль обновлён 19 декабря 2022 г.
События пользователя
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