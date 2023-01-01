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Новосибирск
Профиль пользователя Al_ina

фото пользователя Al_ina

О себе

Учусь в меде😎

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📚 Книги💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksyuyha

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Alina16.02

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить в тепле 😅💃🍺

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Alena2908

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в небар или куда то ещё провести время

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Svetlana9

Новосибирск → собрать компанию

Ищу подруг

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Svetlana09

Новосибирск → собрать компанию

Найти подруг, прогуляться

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Ivanova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить кофе или прогуляться по городу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Lisa_cherry

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в бар / караоке / настолки / кино 🤔

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alexandra00

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу погулять, сейчас как раз появится красивая осенняя листва)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Elizavetaaaaa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя anastasi_aa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lisova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, весело провести время)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Catherinee

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/подруг☺️

Откликнулся 1 участник

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