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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Al_ina
О себе
Учусь в меде😎
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📚 Книги💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Участие в других событиях
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