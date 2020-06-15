Новосибирск
Профиль пользователя Acramentum

фото пользователя Acramentum

О себе

Меломан - чем тяжелее тем лучше.
Арты, картины.
Книги и сериалы предпочитаю НФ но по факту просто любые интересные истории . Так что себя не ограничиваю и читаю практически все что мне интересно.
Аниме, манга.
Игры в основном wow ритейл

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор

События пользователя

Кызыл → пообщаться

Есть желающие в вов ритейл? нас 5 человек в дискорде)

Участие в других событиях

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Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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⚡️ Нужны бета-тестеры

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поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

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Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?

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Пообщаться про рок музыку, анимэ, да и вообще разные темы.

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