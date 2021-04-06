Новосибирск
Профиль пользователя 6_amanka

фото пользователя 6_amanka
фото #2 пользователя 6_amanka

О себе

Я Люблю😊
✅Слушать музыку
✅Учусь на психолога,люблю рпзговаривать на различные темы по душам
✅Голосовые сообщения
✅Гулять
✅Ходить в кино
✅Караоке
✅Учусь рабртать с таро

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

О психологии

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milena8888
Москва → Другое

Просто поболтать о разном

маленькое фото пользователя Milenka
Новосибирск → Другое

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

маленькое фото пользователя tlkosha
Новосибирск → Другое

Го играть в мафию или в настолки?

маленькое фото пользователя Mary_di
Новосибирск → Другое

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

маленькое фото пользователя Svetlana09
Новосибирск → Другое

Найти подруг, прогуляться

маленькое фото пользователя steptotrapp
Новосибирск → Другое

Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием

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