Новосибирск
Профиль пользователя 6_amanka
О себе
Я Люблю😊
✅Слушать музыку
✅Учусь на психолога,люблю рпзговаривать на различные темы по душам
✅Голосовые сообщения
✅Гулять
✅Ходить в кино
✅Караоке
✅Учусь рабртать с таро
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Новосибирск → Другое
Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))
Новосибирск → Другое
Го играть в мафию или в настолки?
Новосибирск → Другое
Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
Новосибирск → Другое
Найти подруг, прогуляться
Новосибирск → Другое
Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием
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