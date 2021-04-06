Я Люблю😊 ✅Слушать музыку ✅Учусь на психолога,люблю рпзговаривать на различные темы по душам ✅Голосовые сообщения ✅Гулять ✅Ходить в кино ✅Караоке ✅Учусь рабртать с таро

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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Новосибирск → Другое Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием

Новосибирск → Другое Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Москва → Другое Просто поболтать о разном

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