Привет) Люблю много гулять, ходить в музеи, кино, вообщем активно отдыхать. Не представляю своей жизни без музыки. Любимая книга "Шоколад" Джоанн Харрис. Круто было бы познакомиться и провести время с интересными, добрыми людьми. Давай сиять вместе✨️

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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