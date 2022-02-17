Новосибирск
Профиль пользователя 5akura85
О себе
Привет) Люблю много гулять, ходить в музеи, кино, вообщем активно отдыхать. Не представляю своей жизни без музыки. Любимая книга "Шоколад" Джоанн Харрис. Круто было бы познакомиться и провести время с интересными, добрыми людьми. Давай сиять вместе✨️
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
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