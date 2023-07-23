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Новороссийск
Профиль пользователя Volly_n

фото пользователя Volly_n

О себе

Массажист😄 Практически всегда занята)) Хотелось бы найти компанию

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы✝️ Религия🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новороссийск → прогуляться, перекусить

Приезжаю в 19-00 буду рада компании для ужина и прогулки🤗

Сочи → прогуляться, перекусить

Встретить рассвет/закат на сапах🤗✨️

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