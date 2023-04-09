Новороссийск
Профиль пользователя Vincent_Freeman
О себе
Бегаю иногда, катаюсь на велосипеде, люблю активный отдых,изредка читаю книги. Когда не занимаюсь спортом пью вино )
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба
Не нравится:
🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 🏢 Работа 💰 Бизнес 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
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