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Новороссийск
За ЗОЖ, встаю в 5:00, ложусь в 21:00 каждый день.
Новороссийск
Профиль пользователя Sir_Vadim
О себе
За ЗОЖ, встаю в 5:00, ложусь в 21:00 каждый день.
Бегаю, хожу в зал, хожу в походы.
Работаю в it на удалёнке, активно изучаю английский, постоянно учусь, читаю книги!
Не пью и не курю соответственно!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
Не нравится:
💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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