О себе

За ЗОЖ, встаю в 5:00, ложусь в 21:00 каждый день.

Бегаю, хожу в зал, хожу в походы.

Работаю в it на удалёнке, активно изучаю английский, постоянно учусь, читаю книги!

Не пью и не курю соответственно!