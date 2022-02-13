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Новороссийск
Профиль пользователя RrrrAd

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О себе

Бегаю, катаюсь на велосипеде, вечерами за чашкой кофе☕️

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💨 Кальян 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб
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