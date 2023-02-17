Новороссийск
Профиль пользователя Plumbumdumbum
О себе
💚Позитив моё всё) Но для соблюдения баланса могу и погрустить, и подепрессировать))
💚В плане музыки последние годы слушал и играл техно. В данный момент не слушаю музыку месяца два)) чувствую, близится возвращение к такой музыке, как Radiohead, moby, gorillaz, massive attack и прочее)
💚Со спортом всё сложно) Люблю, но есть старая травма. Поэтому сейчас, это пешие прогулки.
💚Люблю исследовать города, природу, на места силы готов пойти)) Могу даже с интересом выехать в соседний город походить, даже если там не окажется чего-то сверхъестественного)
💚В приоритете новые знакомства, а не отношения.
💚Нравится изучение английского. Думаю, мой уровень сейча intermediate. Если готовы вместе развивать, то го) Если знаете хорошие курсы для взрослых, то поделитесь, плиз)
💚Люблю кино. Больше фантастику, комедии, мистику. Не фанат боевиков, детективов, тупых комедий. Тупые комедии раньше смотрел)) Как исключение можно попробовать конечно)) Один из любимых режиссеров - Уэс Андерсон. Актёры - Том Хэнкс, Эдвард Нортон, ДиКаприо и тд
💚Ищу другую работу на данный момент)) если есть варианты, то предлагайте) подумываю о сфере туризма)
⛔️Если вы любите кальян или кальянный рэп, то нам не по пути))
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
События пользователя
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