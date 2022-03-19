Люблю книги: психология, философия, эзотерика. Люблю интересные беседы по душам. 🙏 Занимаюсь в тренажерном зале, разбираюсь в спортивном питании, играю в онлайн игры, художник, пишу стихи и рассказы, хожу в школу вокала, так же увлекаюсь фотографией 🥰 Смотрю аниме и фильмы разных жанров) Музыку слушаю в основном рок и релакс) Увлекаюсь изучением индейской культуры и люблю мир Толкина 🧡 Буду очень рада общению, со мной можно поговорить обо всём что захочется, приветствую искренность и открытость ☀️Интересует только общение, отношений не ищу 😊

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ☣️ Токсичность 🏫 Учеба

Новороссийск → пообщаться Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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