Новороссийск
Профиль пользователя Mariii
О себе
Люблю книги: психология, философия, эзотерика. Люблю интересные беседы по душам. 🙏 Занимаюсь в тренажерном зале, разбираюсь в спортивном питании, играю в онлайн игры, художник, пишу стихи и рассказы, хожу в школу вокала, так же увлекаюсь фотографией 🥰 Смотрю аниме и фильмы разных жанров) Музыку слушаю в основном рок и релакс) Увлекаюсь изучением индейской культуры и люблю мир Толкина 🧡 Буду очень рада общению, со мной можно поговорить обо всём что захочется, приветствую искренность и открытость ☀️Интересует только общение, отношений не ищу 😊
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новороссийск
Ищешь друзей и компанию в городе Новороссийск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новороссийск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.