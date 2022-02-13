Новороссийск

Профиль пользователя Lilith74

О себе Недавно в Новороссийске. Люблю плавать в море, планирую до декабря купаться), катаюсь на велосипеде, зимой на сноуборде. Также люблю сериалы (фантастика, детективы), настольные игры, иногда шью.

Была в сети на этой неделе

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