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Новороссийск
Новороссийск
Профиль пользователя Lilith74
О себе
Недавно в Новороссийске. Люблю плавать в море, планирую до декабря купаться), катаюсь на велосипеде, зимой на сноуборде. Также люблю сериалы (фантастика, детективы), настольные игры, иногда шью.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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