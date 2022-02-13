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Новороссийск
Профиль пользователя Lilith74

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О себе

Недавно в Новороссийске. Люблю плавать в море, планирую до декабря купаться), катаюсь на велосипеде, зимой на сноуборде. Также люблю сериалы (фантастика, детективы), настольные игры, иногда шью.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия🎮 Видеоигры
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