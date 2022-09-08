Новороссийск
Профиль пользователя Karaoke

фото пользователя Karaoke
фото #2 пользователя Karaoke

О себе

Увлекаюсь активным пешим туризмом, часто ухожу бродить по горам)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Новороссийск → прогуляться, перекусить

Позвать тебя на шашлыки 😁

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя avnvaa
Новороссийск → Другое

компания🤲🏿

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