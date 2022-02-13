Новороссийск
Профиль пользователя Ezhopasss
О себе
Люблю поп-музыку
Люблю гулять, но быстро устаю
Занимаюсь маникюром, учусь на модельера одежды
Люблю котов больше, чем собак
Люблю вкусную еду, но не переношу морепродукты
Профиль обновлён 24 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Новороссийск
Ищешь друзей и компанию в городе Новороссийск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новороссийск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.