Новороссийск
Профиль пользователя Egorka_Korablev

фото пользователя Egorka_Korablev

О себе

Люблю животных, электронную музыку, кулинарию.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Новороссийск → пообщаться

Пообщаться. На любые темы.

Участие в других событиях

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