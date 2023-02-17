Новороссийск
Профиль пользователя Egorka_Korablev
О себе
Люблю животных, электронную музыку, кулинарию.
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Калининград → Другое
Кому скучно-пишите)
Алматы → Другое
Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира
Сочи → Другое
Просто общение) Пикабутянам здравия
Краснодар → Другое
Скоротать время в интерсном диалоге
Вологда → Другое
Всем прекрасного воскресного настроения!
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