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Новороссийск
Профиль пользователя Daniil9

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О себе

Всем привет ,буду рад компании ,общению на всевозможные темы
Люблю искусство и путешествия
Пишите ,не стесняйтесь.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Новороссийск → пообщаться

Буду рад интересному общению в свободное время ,не стесняйтесь -буду рад всем .

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Новороссийск → прогуляться, перекусить

Люблю гулять, ибщатся.

Откликнулись 2 участника

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