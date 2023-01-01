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Новороссийск
Всем привет ,буду рад компании ,общению на всевозможные темы
Новороссийск
Профиль пользователя Daniil9
О себе
Всем привет ,буду рад компании ,общению на всевозможные темы
Люблю искусство и путешествия
Пишите ,не стесняйтесь.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие
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