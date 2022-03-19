Новороссийск
Профиль пользователя Carlsson.nvrsk
О себе
Меломан
Профиль обновлён 6 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Челябинск → Другое
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Горно-Алтайск → Другое
Поговорим обо всём на свете)
Санкт-Петербург → Другое
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Москва → Другое
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
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