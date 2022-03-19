Новороссийск
Профиль пользователя Carlsson.nvrsk

фото пользователя Carlsson.nvrsk
фото #2 пользователя Carlsson.nvrsk

О себе

Меломан

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Новороссийск → другое

Новороссийск

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя Supriitii
Горно-Алтайск → Другое

Поговорим обо всём на свете)

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

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