О себе

Маша, 2000 г. р.



Жизнелюбивый социофоб, потихоньку развиваю социальные навыки, чтобы не зарастать мхом (так вышло, что наработанные тяжким трудом горизонтальные связи остались в универе, и пришло время опять выползать из-за печки и искать новые).



Живу я в пригороде, брожу по лесам и болотам. Увлекаюсь краеведением, историей, рисую, режу по дереву, немного фотографирую, пламенный садовод с профильным образованием. Несмотря на эльфийские хобби, по характеру жизнерадостный урук-хай, громко разговариваю в общественных местах, глупо шучу, грязно ругаюсь по ситуации и вытираю руки об штаны. Почему-то нравлюсь животным, детям, старичкам и городским сумасшедшим, но иногда хочется поговорить с кем-нибудь ещё)



Из спортивного люблю велосипед, лыжи и падать с роликов. В музыке предпочитаю классику и натив, но слушаю примерно всё. Не курю и не люблю запах табака, но если ветер не в мою сторону - курите на здоровье) Внимательный и рассудительный слушатель, уважаю чужие взгляды и мнения, не страдаю снобизмом, доводилось слышать, что неплохо шучу и хорошо мариную шашлык)