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Новомосковск
Профиль пользователя MarMikh

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О себе

Маша, 2000 г. р.

Жизнелюбивый социофоб, потихоньку развиваю социальные навыки, чтобы не зарастать мхом (так вышло, что наработанные тяжким трудом горизонтальные связи остались в универе, и пришло время опять выползать из-за печки и искать новые).

Живу я в пригороде, брожу по лесам и болотам. Увлекаюсь краеведением, историей, рисую, режу по дереву, немного фотографирую, пламенный садовод с профильным образованием. Несмотря на эльфийские хобби, по характеру жизнерадостный урук-хай, громко разговариваю в общественных местах, глупо шучу, грязно ругаюсь по ситуации и вытираю руки об штаны. Почему-то нравлюсь животным, детям, старичкам и городским сумасшедшим, но иногда хочется поговорить с кем-нибудь ещё)

Из спортивного люблю велосипед, лыжи и падать с роликов. В музыке предпочитаю классику и натив, но слушаю примерно всё. Не курю и не люблю запах табака, но если ветер не в мою сторону - курите на здоровье) Внимательный и рассудительный слушатель, уважаю чужие взгляды и мнения, не страдаю снобизмом, доводилось слышать, что неплохо шучу и хорошо мариную шашлык)

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по Павловскому парку до Садоводства Боде (или ещё где-нибудь)

маленькое фото пользователя Rizli
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы

маленькое фото пользователя Nastya232001
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)

маленькое фото пользователя Nina_L
маленькое фото пользователя Reimlich
маленькое фото пользователя Safffo4ka
маленькое фото пользователя Esman_k
маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя LiLis
маленькое фото пользователя Lifeisaparty
маленькое фото пользователя Dimbda
маленькое фото пользователя Miradeya25
Откликнулось 9 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Новые знакомства это так прекрасно

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Yana_sdn

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Побродить по городу,перекусить.

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva

Санкт-Петербург → другое

Погулять, пофотографировать тебя

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Tomass

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищy нoвыe знaкoмствa ✨✨

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Dsofaa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Tomass

Санкт-Петербург → собрать компанию

Собрать компанию друзей с общими интересами

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva

Санкт-Петербург → другое

Сходить в музей

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Margo_rita

Санкт-Петербург → активный отдых

Велопрогулка

Откликнулось 7 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → другое

В поисках компании для совместного досуга!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Write

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу в Питере))

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anastasiakor21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alexander_R

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Долгая прогулка в области

Откликнулись 2 участника

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