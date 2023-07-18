Новомосковск
Профиль пользователя Lin_deman

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О себе

Люблю фотографироваться и фотографировать, придумывать образы и локации, слушать софт гранж и инди музыку, обсуждать психоделические фильмы и популярные сериалы

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎭 Театр
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