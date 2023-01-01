О себе

Я учусь на 4-м курсе, специальность повар-кондитер(не по желанию).

Не работаю

Люблю гулять , кушать, смотреть новые фильмы, кататься на коньках, саморазвиваться и многое другое .

Нет друзей, если и есть то так, временные, буду рада познакомиться