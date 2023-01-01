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Новомосковск
Профиль пользователя Alexandrasasha

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О себе

Я учусь на 4-м курсе, специальность повар-кондитер(не по желанию).
Не работаю
Люблю гулять , кушать, смотреть новые фильмы, кататься на коньках, саморазвиваться и многое другое .
Нет друзей, если и есть то так, временные, буду рада познакомиться

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Новомосковск → пообщаться

Может погулять , обсудить какие нибудь темы , просто пообщаться

маленькое фото пользователя AndreiM
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

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Откликнулось 270 участников

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