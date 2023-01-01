⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новомосковск
Новомосковск
Я учусь на 4-м курсе, специальность повар-кондитер(не по желанию).
Новомосковск
Профиль пользователя Alexandrasasha
О себе
Я учусь на 4-м курсе, специальность повар-кондитер(не по желанию).
Не работаю
Люблю гулять , кушать, смотреть новые фильмы, кататься на коньках, саморазвиваться и многое другое .
Нет друзей, если и есть то так, временные, буду рада познакомиться
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новомосковск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам