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Новокузнецк
Профиль пользователя Vikishhh

фото пользователя Vikishhh

О себе

Недавно переехала в Новокцзнецк, ищу друзей, открытая, общительная, за любой движ, не навязываюсь, уважаю чужой выбор (знаю как важно), но реально люблю посплетничать если что)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочется прогуляться, потанцевать, просто пообщаться, обсудить все на свете)

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маленькое фото пользователя K.ristina
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viola

Новокузнецк → сходить на мероприятие

Может сходим на стендап?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Polina69

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Можно хорошую подругу ?😁

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tancloody

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочу найти себе подругу в своем городе

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Diana_koroleva

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти подругу

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Nastyasia

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Хочется реальных друзей🥲

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Princessna

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Прогуляемся по магазинам ?)

Откликнулись 2 участника

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