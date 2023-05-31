Новокузнецк

Профиль пользователя Vikishhh

О себе Недавно переехала в Новокцзнецк, ищу друзей, открытая, общительная, за любой движ, не навязываюсь, уважаю чужой выбор (знаю как важно), но реально люблю посплетничать если что)

Была в сети на этой неделе

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