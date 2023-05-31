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Новокузнецк
Новокузнецк
Профиль пользователя Vikishhh
О себе
Недавно переехала в Новокцзнецк, ищу друзей, открытая, общительная, за любой движ, не навязываюсь, уважаю чужой выбор (знаю как важно), но реально люблю посплетничать если что)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн
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