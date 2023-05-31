Всем привет! Меня зовут Рита, мне 15 и я ищу друзей для общения или даже прогулок. Учусь играть на калимбе. Люблю рисовать, слушать музыку причем любую. Немного катаюсь на скейте, но трюков пока не знаю. Вот думаю этого пока достаточно

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новокузнецк.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.