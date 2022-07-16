Новокузнецк
Профиль пользователя Solei
О себе
✅ позитив, лёгкая музыка, душевные беседы, общение о хорошем.
⛔ упадничество, реп, мрачные темы, хорроры, эзотерика, алкоголь.
☺️Тип по MBTI: INFP
✉️ можно переписываться длинными письмами в Slowly.
Мой ID JVVPL8
🌿 Занимаюсь балетом. Пока не очень успешно, но все равно очень от этого кайфую.
🌿Интересуюсь историей костюма
🎷Из музыки предпочитаю джаз, барокко и романсы.
🎨 Художник. Пытаюсь переориентироваться на книжные иллюстрации и детские книги.
📺 Люблю иногда посмотреть Импровизаторов. Расслабляет.
📚 Читаю фанфики, потому что могу :)
🌿 Мечтаю когда-нибудь ходить в походы. Люблю природу.
🌿Махровый интроверт.
🌿 Жру воздух и невкусные печеньки = диета панкреатитовавая + вегетарианство 😆👍
🍅 Выращиваю на окне помидоры.
🌿☕ ОЧЕНЬ сильно люблю чай.
🌞 Пришла к выводу, что вместо того, чтобы обсуждать проблемы, гораздо полезнее обсудить что-то приятное и хорошее. Чем больше хорошего ты обсуждаешь, тем больше смещается фокус твоей жизни с плохого и все становится проще.
🌿 Понаехала в Сибирь из Москвы 😂
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
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