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Новокузнецк
Профиль пользователя Solei

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О себе

✅ позитив, лёгкая музыка, душевные беседы, общение о хорошем.
⛔ упадничество, реп, мрачные темы, хорроры, эзотерика, алкоголь.

☺️Тип по MBTI: INFP
✉️ можно переписываться длинными письмами в Slowly.
Мой ID JVVPL8

🌿 Занимаюсь балетом. Пока не очень успешно, но все равно очень от этого кайфую.
🌿Интересуюсь историей костюма
🎷Из музыки предпочитаю джаз, барокко и романсы.
🎨 Художник. Пытаюсь переориентироваться на книжные иллюстрации и детские книги.
📺 Люблю иногда посмотреть Импровизаторов. Расслабляет.
📚 Читаю фанфики, потому что могу :)
🌿 Мечтаю когда-нибудь ходить в походы. Люблю природу.
🌿Махровый интроверт.
🌿 Жру воздух и невкусные печеньки = диета панкреатитовавая + вегетарианство 😆👍
🍅 Выращиваю на окне помидоры.
🌿☕ ОЧЕНЬ сильно люблю чай.
🌞 Пришла к выводу, что вместо того, чтобы обсуждать проблемы, гораздо полезнее обсудить что-то приятное и хорошее. Чем больше хорошего ты обсуждаешь, тем больше смещается фокус твоей жизни с плохого и все становится проще.
🌿 Понаехала в Сибирь из Москвы 😂

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 💃 Потанцевать 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🏢 Работа 🏫 Учеба 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

События пользователя

Новокузнецк → прогуляться, перекусить
Ищу подругу, в городе не так давно и друзей тут нетуть 🥲
Новокузнецк → пообщаться
Балетные, ау)) ☺️🩰
Новокузнецк → другое
Ищу балетную подругу, чтобы вместе заниматься и обсуждать насущное ☺️🩰
Новокузнецк → пообщаться
Здесь есть вегетарианцы с панкреатитом? 😂
Новокузнецк → пообщаться
Ищу позитивную и творческую подругу ☺️🎨

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Открытый чат для общения
маленькое фото пользователя Popkina_radost
Москва → Другое
Хочу найти интересного человека для общения
маленькое фото пользователя Ursula
Москва → Другое
Обсудить фильмы, книги
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