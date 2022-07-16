✅ позитив, лёгкая музыка, душевные беседы, общение о хорошем. ⛔ упадничество, реп, мрачные темы, хорроры, эзотерика, алкоголь. ☺️Тип по MBTI: INFP ✉️ можно переписываться длинными письмами в Slowly. Мой ID JVVPL8 🌿 Занимаюсь балетом. Пока не очень успешно, но все равно очень от этого кайфую. 🌿Интересуюсь историей костюма 🎷Из музыки предпочитаю джаз, барокко и романсы. 🎨 Художник. Пытаюсь переориентироваться на книжные иллюстрации и детские книги. 📺 Люблю иногда посмотреть Импровизаторов. Расслабляет. 📚 Читаю фанфики, потому что могу :) 🌿 Мечтаю когда-нибудь ходить в походы. Люблю природу. 🌿Махровый интроверт. 🌿 Жру воздух и невкусные печеньки = диета панкреатитовавая + вегетарианство 😆👍 🍅 Выращиваю на окне помидоры. 🌿☕ ОЧЕНЬ сильно люблю чай. 🌞 Пришла к выводу, что вместо того, чтобы обсуждать проблемы, гораздо полезнее обсудить что-то приятное и хорошее. Чем больше хорошего ты обсуждаешь, тем больше смещается фокус твоей жизни с плохого и все становится проще. 🌿 Понаехала в Сибирь из Москвы 😂

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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