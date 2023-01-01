Была в сети вчера

Ищу балетную подругу, чтобы вместе заниматься и обсуждать насущное ☺️🩰

Буду рада знакомству с новыми людьми 🙌

Может сходим на стендап?

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