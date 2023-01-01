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Новокузнецк
Профиль пользователя Princessna

фото пользователя Princessna

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Найти подругу по душе 🙂

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Прогуляемся по магазинам ?)

маленькое фото пользователя Nata132
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viola

Новокузнецк → сходить на мероприятие

Может сходим на стендап?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Polina69

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Можно хорошую подругу ?😁

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Iove39

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

девчёнки ищу подруг🤪

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Nata132

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Буду рада знакомству с новыми людьми 🙌

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Solei

Новокузнецк → другое

Ищу балетную подругу, чтобы вместе заниматься и обсуждать насущное ☺️🩰

Откликнулся 1 участник

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