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Новокузнецк
Профиль пользователя Nata132

фото пользователя Nata132

О себе

Обычная и простая 🤍

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Новокузнецк → пообщаться
Очень очень грустно…
Новокузнецк → прогуляться, перекусить
Буду рада знакомству с новыми людьми 🙌

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением
маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Открытый чат для общения
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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