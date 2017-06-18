К сожалению толком о себе ничего не могу рассказать, так как сижу в декрете уже год и у меня каждый день одно и тоже🫠 Хочется новых знакомств, возможно даже друзей, просто хочется общения🙃 Но по себе очень открытый и общительный человек, без стеснения говорю обо всем🌸 Заранее уберу все вопросы: муж служит(приходит в ноябре), одной уже просто невозможно находится дома, сыну год☀️ Хотелось бы встретить людей, которые будут дружить не только со мной, но и с моим сыном🤍

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян ☣️ Токсичность

📺 Политика 🏢 Работа

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новокузнецк.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.