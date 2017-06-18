Новокузнецк
Профиль пользователя Nastyasia
О себе
К сожалению толком о себе ничего не могу рассказать, так как сижу в декрете уже год и у меня каждый день одно и тоже🫠
Хочется новых знакомств, возможно даже друзей, просто хочется общения🙃
Но по себе очень открытый и общительный человек, без стеснения говорю обо всем🌸
Заранее уберу все вопросы: муж служит(приходит в ноябре), одной уже просто невозможно находится дома, сыну год☀️
Хотелось бы встретить людей, которые будут дружить не только со мной, но и с моим сыном🤍
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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