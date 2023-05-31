Люблю компьютерные игры, но сейчас по большей части перешла на стримы BlackSilverUFA.) Но смотрю не только стримы, конечно. Кино, сериалы, аудиокниг, видосики на ютюб... В общем смотрю и слушаю я очень много всего разного (от милых падений котика до разбора психологии серийных убийц 😅) Также люблю рисовать (чаще в стиле хоррор), когда есть вдохновение и свободная минутка.)) Меломан, поэтому сложно выделить что-то одно. Но Rammstein однозначно навсегда в моем сердечке.)) Из спорта люблю прогулки в парках. Если ещё и народу по минимуму - вообще шикарно. Мечтаю как-нибудь сходить в поход.))

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

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