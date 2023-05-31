Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика 💩 Странный юмор

Ижевск → Другое Ищу подругу для общения по душам 🫂

Ангарск → Другое Укрепляю душу и тело (Библия, Фитнесс, ПП)...кто со мной, тот герой😇😁

Москва → Другое Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую

Москва → Другое Есть тут хозяева ориентальных кошек ? Было бы круто собраться

Москва → Другое Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Ищешь друзей и компанию в городе Новокузнецк?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новокузнецк.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.