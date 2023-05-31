Новокузнецк
Профиль пользователя Lassie
О себе
Люблю животных, компьютерные игры, классическую музыку, чтение книг
Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Санкт-Петербург → Другое
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Москва → Другое
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Киров → Другое
Ищу душевного человека для дружбы.
Москва → Другое
Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить
Назарово → Другое
Хочу общаться, ищу друзей-знакомых
Москва → Другое
Есть тут хозяева ориентальных кошек ? Было бы круто собраться
Москва → Другое
Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую
Санкт-Петербург → Другое
Знакомства,общение,совместный отдых.
Ростов-на-Дону → Другое
В поисках подруги
Санкт-Петербург → Другое
Драститя - драститя
Ангарск → Другое
Укрепляю душу и тело (Библия, Фитнесс, ПП)...кто со мной, тот герой😇😁
Ижевск → Другое
Ищу подругу для общения по душам 🫂
Москва → Другое
Саморазвитие
Краснодар → Другое
Хочу познакомиться и пообщаться 😄
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