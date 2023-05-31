Новокузнецк
Профиль пользователя Lassie

фото пользователя Lassie

О себе

Люблю животных, компьютерные игры, классическую музыку, чтение книг

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Новокузнецк → пообщаться

Ищу собеседника, или собеседницу

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

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Санкт-Петербург → Другое

Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

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Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

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Москва → Другое

Ищу друзей для общения онлайн

маленькое фото пользователя Katyamalyna
Киров → Другое

Ищу душевного человека для дружбы.

маленькое фото пользователя Valentina13
Москва → Другое

Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить

маленькое фото пользователя Anastasia1808
Назарово → Другое

Хочу общаться, ищу друзей-знакомых

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Москва → Другое

Есть тут хозяева ориентальных кошек ? Было бы круто собраться

маленькое фото пользователя Erinaceus
Москва → Другое

Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую

маленькое фото пользователя Roger
Санкт-Петербург → Другое

Знакомства,общение,совместный отдых.

маленькое фото пользователя Kristina98
Ростов-на-Дону → Другое

В поисках подруги

маленькое фото пользователя Pierre_Dunn
Санкт-Петербург → Другое

Драститя - драститя

маленькое фото пользователя Emiliya
Ангарск → Другое

Укрепляю душу и тело (Библия, Фитнесс, ПП)...кто со мной, тот герой😇😁

маленькое фото пользователя Check_sun
Ижевск → Другое

Ищу подругу для общения по душам 🫂

маленькое фото пользователя TToceTuTeJIb
Москва → Другое

Саморазвитие

маленькое фото пользователя Ksyu17
Краснодар → Другое

Хочу познакомиться и пообщаться 😄

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