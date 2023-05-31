Новокузнецк
Профиль пользователя Iove39

фото пользователя Iove39
фото #2 пользователя Iove39

О себе

хочу найти друзей... начать новую жизнь)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

девчёнки ищу подруг🤪

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viola
Новокузнецк → Другое

Может сходим на стендап?

маленькое фото пользователя Polina69
Новокузнецк → Другое

Можно хорошую подругу ?😁

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новокузнецк.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.