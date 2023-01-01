Новокузнецк

Профиль пользователя AnnaM

О себе Слушаю музыку под настроение. И современную попсу и рок 2000. Катаюсь на велосипеде, самокате. Зимой на лыжах беговых и горных

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