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Новокузнецк
Новокузнецк
Профиль пользователя AnnaM
О себе
Слушаю музыку под настроение. И современную попсу и рок 2000. Катаюсь на велосипеде, самокате. Зимой на лыжах беговых и горных
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь
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