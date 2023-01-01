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Новокузнецк
Профиль пользователя AnnaM

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О себе

Слушаю музыку под настроение. И современную попсу и рок 2000. Катаюсь на велосипеде, самокате. Зимой на лыжах беговых и горных

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры
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