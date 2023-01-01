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Новокузнецк
Профиль пользователя Alex2202

фото пользователя Alex2202

О себе

Люблю гулять, позитивный, веселый, открытый, дружелюбный человек. Занимался тайским боксом, айкидо, вокалом, сентизатором, футболом.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь

События пользователя

Новокузнецк → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для прогулок и хорошего времяпровождения

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