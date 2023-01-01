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Новокузнецк
Новокузнецк
Профиль пользователя Alex2202
О себе
Люблю гулять, позитивный, веселый, открытый, дружелюбный человек. Занимался тайским боксом, айкидо, вокалом, сентизатором, футболом.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь
События пользователя
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