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Новокузнецк
Новокузнецк
Профиль пользователя Alena_mwwx
О себе
Ищу подруг/друзей, с которыми можно ходить по различным местам и просто хорошо пообщаться
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📺 Политика😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь
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